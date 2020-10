Schuttevaer Premium Overslag Nederlandse zeehavens 10% onderuit Facebook

Twitter

DEN HAAG 19 oktober 2020, 18:00

De overslag in Nederlandse zeehavens is in het eerste halfjaar met 10% gedaald ten opzichte van vorig jaar en kwam uit op 281 miljoen ton. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

1 / 1 De containeroverslag in Nederlandse zeehavens blijft sterk. (Foto NT) De containeroverslag in Nederlandse zeehavens blijft sterk. (Foto NT)