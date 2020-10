Studio Schuttevaer: Waarom zijn de vrachtprijzen in de binnenvaart zo ondoorzichtig? Facebook

Twitter

Email Rotterdam 09 oktober 2020, 11:02

Schippers klagen al jaren steen en been over ondoorzichtige vrachtprijzen. 4Shipping wil daar verandering in brengen door vracht en schipper rechtstreeks met elkaar in contact te brengen. Oprichter Jan Snoeij van legt in Studio Schuttevaer uit hoe 4Shipping werkt.

1 / 2 Mariflex

Jan Snoei Mariflex

De komende jaren moet het internetplaform uitgroeien tot een onmisbare vraagbaak en hulpmiddel voor elke schipper.

Ook zenden we een reportage uit over de ontgassingsinstallatie van Mariflex in Vlaardingen.

Kijk om 16.00 uur live naar Studio Schuttevaer