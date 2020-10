Schuttevaer op veel plekken niet bezorgd, lees de krant hier gratis Facebook

Twitter

Email Rotterdam 06 oktober 2020, 10:40

De nieuwste editie van Schuttevaer is vorige week op veel pekken niet bezorgd door PostNL. Wij zoeken nog uit hoe dit heeft kunnen gebeuren. Vermoedelijk valt de krant dinsdag of woensdag bij u in de bus. Als kleine pleister op de wonde is Schuttevaer 40 voor iedereen gratis volledig te lezen.

WeekbladSchuttevaer_20200930 (1)