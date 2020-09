Schuttevaer Premium 1,3 miljard euro naar vaarwegen, Waal, Grave en Volkerak vallen buiten boot Facebook

Twitter

ZWIJNDRECHT 16 september 2020, 18:28

Het Rijk steekt in 2021 1,3 miljard euro in vaarwegen, dat is 300 miljoen meer dan vorig jaar. Een deel van dat geld wordt gestoken in nieuwe infrastructuur, zoals de verruiming van de Twentekanalen, Sluis II op het Wilhelminakanaal en extra ligplaatsen op de Merwede. Hoewel het Centraal Overleg Vaarwegen blij is met de investeringen, moet er ook dringend geld naar de Waal, Sluis Grave en de Volkerak-sluizen.