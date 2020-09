Schuttevaer Premium Boka Summit naar bulkcarrier Yasa Unity in nood op Indische Oceaan Facebook

Twitter

DURBAN 16 september 2020, 12:00

De zeesleper Boka Summit is kort na het wegslepen en in diep water afzinken van het voorschip van de bulkcarrier Wakashio bij Mauritius, opnieuw in actie komen voor een in nood verkerende bulkcarrier op de Indische Oceaan. Deze keer de onder de vlag van de Marshall Eilanden varende Yasa Unity.