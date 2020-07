Schuttevaer Premium Smit-bergers terug naar poolgebied Facebook

Twitter

LONGYEARBYEN 31 juli 2020, 07:00

Bergers van Boskalis-dochter Smit Salvage zijn opnieuw in de Svalbard Archipel aan de slag gegaan met het weghalen van het wrak van de aldaar gestrande Noorse trawler Northguider. Nog niet eerder is in een zo noordelijk gelegen natuurgebied een dergelijke operatie uitgevoerd.

1 / 1 De trawler Northguider wordt ter plekke in grote stukken gezaagd. (Foto: Noorse Kustwacht/Kystverket) De trawler Northguider wordt ter plekke in grote stukken gezaagd. (Foto: Noorse Kustwacht/Kystverket)