Kopenhagen opent nieuwe ‘kissing bridge’ speciaal voor fietsers

KOPENHAGEN 24 juli 2020, 20:00

Als je denkt dat alle typen brug wel bekend zijn, komt er plotseling een nieuw type bij en wel een “kussende brug”. Deze staat in Kopenhagen en is bedoeld om toegang te verlenen aan fietsers en voetgangers vanuit de zuidelijke voorsteden naar het stadscentrum. Het is de eerste in zijn soort en wordt door velen niet als een groot succes ervaren.