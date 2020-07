Schuttevaer Premium Opvallende dekcarrier BoldWind even in Rotterdam Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 05 juli 2020, 16:00

Op weg van Zhenjiang in China naar Floro in Noorwegen heeft de gloednieuwe dekcarrier BoldWind een bunkerstop gemaakt in Rotterdam. De jongste vlootaanwinst van United Wind Logistics (UWL) uit Hamburg was beladen met in China gefabriceerde windturbinebladen.

1 / 1 De gloednieuwe BoldWind bij vertrek uit Rotterdam. (Foto: PAS Publicaties) De gloednieuwe BoldWind bij vertrek uit Rotterdam. (Foto: PAS Publicaties)