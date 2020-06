Schuttevaer Premium Vandaag eerste aflevering Studio Schuttevaer te zien Facebook

Twitter

ROTTERDAM 19 juni 2020, 07:00

Het is vandaag zover: de eerste aflevering van Studio Schuttevaer gaat in première. Hierdoor brengen we de maritieme sector niet alleen het nieuws via onze website en onze krant, maar doen we dat nu ook voortaan via een nieuwsjournaal.