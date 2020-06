Schuttevaer Premium Ravestein laat backhoe dredger Sarb te water Facebook

Twitter

DEEST 15 juni 2020, 09:24

De speciale backhoe dredger Sarb, die Scheepswerf Ravestein voor National Marine Dredging (NMDC) uit Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten heeft ontworpen en gebouwd, is in het Gelderse Deest gedoopt en te water gelaten.