Schuttevaer Premium Remkes: rijksschepen moeten versneld schoner Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 12 juni 2020, 09:11

De Nederlandse overheid moet zelf het goede voorbeeld geven als het gaat om vermindering van de uitstoot van stikstof door de scheepvaart. ‘Schepen in bezit van, of varend onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid moeten versneld hun schadelijke emissies, waaronder NOx verminderen’, stelt Johan Remkes in het eindadvies van het Adviescollege Stikstofproblematiek.

1 / 1 Johan Remkes (foto Gemeente Den Haag / Martijn Beekman) Johan Remkes (foto Gemeente Den Haag / Martijn Beekman)