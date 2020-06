Veel containerrederijen krijgen staatssteun

Als we stoppen met alles over de hele wereld te sjouwen, zijn er minder Schepen nodig, minder brandstof dus minder luchtvervuiling.

Net wat er wordt gezegd, dat staatssteun is belachelijk, een bedrijf hoort zijn of haar eigen broek op te houden, of had iemand het idee dat je nog ooit wat van dat geld terug ziet.

Je kan er ook voor kiezen om wat meer geld per container te vragen die vervoerd moet worden.

Nog beter is het om het in het land te fabriceren waar er vraag naar is, dan maar wat duurder.

We hebben trouwens zelf ook boter op ons hoofd, waarom Cascos bouwen in China terwijl het hier ook kan, er moet gewoon zowel in de Zeevaart als in de Binnenvaart een Bodem tarief zijn en een plafond, zodat een ieder kan varen voor minimaal dat tarief en het personeel behoorlijk betaald kan worden.