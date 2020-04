Schuttevaer Premium Loodstender ‘Mira’ gedoopt bij Next Generation Shipyards Facebook

Twitter

Email Lauwersoog 09 april 2020, 10:11

De loodstender Mira is begin april gedoopt op de werf van scheepsbouwer Next Generation Shipyards in Lauwersoog. In klein gezelschap sloeg doopvrouw Annebel de Deugd (interim manager vlootbeheer van het Nederlands Loodswezen) de champagnefles kapot tegen de boeg.

1 / 1 Loodstender ‘Mira’ gedoopt bij Next Generation Shipyards. Nederlands Loodswezen Loodstender ‘Mira’ gedoopt bij Next Generation Shipyards. Nederlands Loodswezen