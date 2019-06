Schuttevaer Premium Dode vinvis in haven Vlissingen Facebook

VLISSINGEN 07 juni 2019, 13:20

In de haven van Vlissingen is vrijdag 7 juni een dode gewone vinvis gevonden. Die was aangevaren en meegevoerd door een vrachtschip, dat aanmeerde in de Sloehaven. Het dier is ongeveer 16 meter lang en ligt inmiddels op de kade, klaar om onderzocht te worden.