Schuttevaer Premium Yantian Express langzaam op weg naar beter weer Facebook

Twitter

Email HAMBURG 22 januari 2019, 12:17

De Yantian Express, het containerschip van Hapag Lloyd waarop op 3 januari brand uitbrak, is langzaam op weg naar beter weer. Dat meldt woordvoerder Tim Seifert maandagmiddag 21 januari. Het schip wordt gesleept door de Maersk Mobiliser en de Horizon Star.

Het laatste loste de Union Sovereign af nadat dat schip de Smit Nicobar afloste. ‘De sleep vaart in zuidwestelijke richting met een snelheid van circa 5 mijl per uur’, aldus Seifert en de positie was maandag rond de middag circa 950 mijl van Halifax en 900 mijl van New Foundland. Een verwachte aankomsttijd is er nog niet en ook voor een bestemmingshaven is nog geen definitieve keuze gemaakt.’





Over het vuur zegt hij: ‘De brand in de containers is onder controle en vrijwel geheel ingedamd. Hier en daar rookt het nog wel. Nee, over de schade aan schip en containers kan ik nog niets zeggen. Ook niet om hoeveel containers het gaat. Dat alles kan pas worden vastgesteld als het schip in rustiger vaarwater is. Er is nu sprake van hoge golven. Dat maakt het werk aan boord er niet makkelijker op.’





Maersk kondigde vorige week aan dat het in diverse Amerikaanse havens steekproeven gaat laten uitvoeren naar inhoud van containers en de manier waarop die lading is gestouwd. Dit naar aanleiding van containerbranden van de laatste tijd. Op de vraag of Hapag Lloyd dat ook van plan is zegt Seifert: ‘Het National Cargo Bureau voert al decennia lang in opdracht van Hapag Lloyd controles uit, speciaal gericht op gevaarlijke goederen. Daarnaast worden via het Cargo Incident Notification System (CINS) steekproeven gehouden in gewone containers. Als lid van de CINS zijn we ook daar al jaren bij betrokken.’ ( WdN