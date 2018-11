Schuttevaer Premium Griekse reders: ‘Toestaan scrubber is hypocriet' Facebook

ATHENE 19 november 2018, 10:00

De Griekse redersvereniging Union of Greek Shipowners (UGS) blijft ervoor strijden dat de zeevaart zonder uitzondering verplicht op laagzwavelige stookolie gaat varen. De organisatie krijgt steun van CEO Paddy Rodgers van de Belgische tankerrederij Euronav. Hij heeft geen goed woord over voor de scrubber en noemt het gebruik ervan een maas in de regelgeving.