Zeevrachtenmarkt: Veel draait om kolen en ertsen

PAPENDRECHT 29 november 2017, 10:00

In de droge-ladingmarkt profiteerden vooral de capesizers van een betere markt met huren die gemiddeld rond $ 14.000 per dag lagen, bijna het dubbele van vorig jaar. Maar reden tot juichen is dat nog niet. Die $ 14.000 zal voldoende zijn voor de operationele kosten, maar of het ook voldoende is voor aflossingen en de personeelskosten is de vraag.