Schuttevaer Premium 'Het moet soms puur overleven zijn geweest'

Twitter

KAMPEN 26 februari 2017, 08:00

Een varende reconstructie als de Kamper kogge moet de eigen broek ophouden. Dus reist zij jaarlijks naar nautische evenementen en dan liefst in havens, die iets met de Hanze hebben. Zo komt ze regelmatig op de Duitse Oostzeekust en stak ze in 2015 voor het eerst Het Kanaal over naar King's Lynn, dat ook zaken deed met de Hanze.