Email ROTTERDAM 24 februari 2022, 20:00

Na twee weken te hebben geladen in Shanghai, waarbij niemand ook maar een enkele stap aan wal heeft gezet vanwege corona-maatregelen, hebben we de trossen kunnen losgooien en zijn weer onderweg. Niemand betreurt het weer voor langere tijd op zee te moeten verblijven. Wanneer je niet de wal op kunt is varen nog het meest rustgevende. Maar eerst nog even die rivier af.

1 / 1 Industrieel erfgoed in Shanghai. Industrieel erfgoed in Shanghai.

(Zware Kees)