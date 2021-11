‘Zuinig varen beste manier om uitstoot te beperken’ Facebook

Twitter

Email HELSINKI 22 november 2021, 07:00

'Om op korte termijn de uitstoot van de scheepvaart te verminderen is het van cruciaal belang om intensief te focussen op de energie-efficiëntie van de vloot. Energiebesparing is de beste manier om de uitstoot snel te verminderen.' Aan het woord is CEO Emanuele Grimaldi van rederij Finnlines.

De nieuwe Superstar RoPax-schepen van Finnlines worden voorzien van de nieuwste technieken om de uitstoot te verminderen en efficiënter te kunnen varen. (Foto Finnlines)

(Erik van Huizen)