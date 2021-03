Feadship presenteert nieuw superjacht Project 817 van 94 meter Facebook

Twitter

Email Kaageiland 03 maart 2021, 08:03

Een van de grootste superjachten van jachtbouwer Feadship Van Lent is te water gelaten. Het nieuwe Project 817 heeft een lengte van 94 meter en maakte recent een eerste rondje bij het Noord-Hollandse Kaageiland.

1 / 1

Het nieuwe jacht, met een parelmoer witte coating, is tot stand gekomen uit een samenwerking tussen Feadship Studio De Voogt, Azure voor het exterieur, en Peter Marino Architects voor het interieur.

Superjacht Viva?

Het superjacht moet zich nog bewijzen in een proefvaart op zee. Pas als de testen zijn behaald, krijgt het nieuwe schip een naam en een prijskaartje. In filmpjes op YouTube wordt gesuggereerd dat het schip de naam VIVA krijgt. Wie de eigenaar wordt, is onbekend.

Project 817 is niet alleen groot, maar heeft ook nog eens een hybride aandrijflijn. Daardoor kan het jacht met een snelheid van twaalf knopen varen, en alle uitstoot wordt automatisch weg gefilterd door een ingebouwde katalysator. In dieselmodus behaalt Project 817 een topsnelheid van twintig knopen. Afval wordt aan boord van het schip verwerkt, en warmte wordt vastgehouden voor hergebruik. Feadship wilde dat het schip evenveel uitstoot had als zijn voorganger, die 32 meter korter was.

Binnenin hoeft de potentiële eigenaar geen vinger uit te steken om zich door het schip heen te bewegen, want overal zijn automatische schuifdeuren ingebouwd. Het interieur is ontworpen in de stijl van een open strandhuis. Daarnaast is er een duurzaam airconditioningsysteem, wat handig is bij een schip wat vooral uit glas bestaat.

Lees ook:

De superjachtbouw in Nederland blijft het ondanks alle crisis al jaren goed doen. Uit de maritieme monitor 2019 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Stichting Nederland Maritiem Land en Ecorys blijkt dat vrijwel alle Nederlandse superjachtbouwers goede zaken doen. Dit zijn de 7 grootste superjachten die ooit gebouwd zijn in Nederland. (Robin van den Bovenkamp)