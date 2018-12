Schuttevaer Premium Antwerpen zoekt kandidaten voor stadsdistributie per schip Facebook

Transportondernemingen kunnen tot en met 28 januari voorstellen indienen voor het proefproject ‘Slim naar Antwerpen’ dat is gericht op stadsdistributie via de binnenvaart. Voor het project is een locatie aan het water beschikbaar in het noorden van Antwerpen, tussen het Lobroekdok en het Albertkanaal.

Het betreft een nieuwe oproep voor slimme mobiliteitsoplossingen voor de Antwerpse regio. De oproep staat open voor alle sectoren met een voorkeur voor de bouw-, afval- en horecasector. Bulkstromen komen niet in aanmerking. De geselecteerde kandidaat staat in voor alle kosten verbonden aan de inrichting, uitvoering en ontbinding van het proefproject. Het terrein moet één jaar na afloop van het project worden ontruimd en in oorspronkelijke staat worden hersteld.

Projectvoorstellen kunnen tot en met 28 januari 2019 worden ingediend via bereikbaarheidsmanagers@slimnaarantwerpen.be. Op de website slimnaarantwerpen staat een online formulier waarop geïnteresseerden kunnen inschrijven voor een informatiesessie op 9 januari 2019 om 14 uur.





Kade klaar

‘Op korte termijn willen we op verschillende locaties een aantal pilootprojecten voor stadslogistiek via binnenvaart inrichten’, zegt schepen Koen Kennis van Mobiliteit. ‘Er zullen daartoe nog bijkomende open oproepen worden gelanceerd, elk met de focus op een specifieke locatie. Daarna mag de beste kandidaat per locatie zijn proefproject daar uitvoeren. Bedrijven kunnen immers een belangrijke rol opnemen om de mobiliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid in de Antwerpse regio te verbeteren.’

De locaties vallen niet onder het Havenbedrijf maar worden beheerd door de Stadshaven, dat de oude dokken omvat, waar geen overslag meer meer plaatsheeft.

Het terrein aan het Lobroekdok-Albertkanaal maakt deel uit van het Oosterweelproject, een nieuwe in aanbouw zijnde verbinding tussen de linker-Scheldeoever en de ring rond Antwerpen. Die percelen worden tot begin 2020 niet volledig benut, zodat ze tijdelijk kunnen worden benut voor het proefproject. Daarbij is ook de Vlaamse Waterweg betrokken die aan het Albertkanaal een overslagkade heeft gebouwd.





Bouwlogistiek

Eerder werd aan het Asiadok-Westkaai al een locatie toegewezen voor een eerste proef in het kader van Slim naar Antwerpen. Die ging naar Blue Line Logistics en J. Janssens & Zonen werkend onder de naam Antwerpen Multimodale Bouwlogistiek (AMB). Dit terrein, het Kempeneiland genoemd, met een oppervlakte van circa 7000 vierkante meter is een verhard terrein dat wordt uitgebreid met een kadestrook over de volledige lengte (circa 60 meter) van de toegewezen ligplaats.

Blue Line Logistics zorgt voor de aan- en afvoer van goederen via de waterweg naar het Kempeneiland. J. Janssens & Zonen levert de bouwmaterialen af bij de klanten.