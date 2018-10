Schuttevaer Premium Vier jaar cel voor hulp bij uithalen partij cocaïne Facebook

ROTTERDAM 17 oktober 2018, 10:00

De rechtbank in Rotterdam heeft 10 oktober een forse celstraf opgelegd aan een medewerker van de APM-terminals. De man moet vier jaar de cel in voor hulp bij het uithalen van een partij van 154 kilo cocaïne op de APM I-terminal op de Maasvlakte. De officier van justitie had vijf jaar geëist.