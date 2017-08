Schuttevaer Premium Aan de Reis: Zand en grind blijft goed Facebook

DEVENTER 2 augustus 2017, 15:00

In de zeehavens wordt nog steeds veel werk gemeld. Vooral 1000-tonners hebben de reizen voor het uitkiezen. Ook is er nog steeds veel werk in de zand en grind. De prijzen zijn laag, maar als er haast bij een reis is, komt er zomaar een paar euro bij. Op de Moezel is momenteel niet veel werk, op de Main wordt wel veel werk gemeld.