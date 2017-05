Schuttevaer Premium Verladers openen meldpunt capaciteitsproblemen Facebook

BRUSSEL 19 mei 2017, 16:00

Verladers zijn een meldpunt begonnen om de gevolgen van de capaciteitsproblemen in de containerlijnvaart in kaart te brengen. Al circa drie maanden worden de verladers in de zeevaart geconfronteerd met deze problemen.