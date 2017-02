Schuttevaer Premium CDA wil wet voor bevrachters Facebook

Minister Schultz van Haegen (I&L) stuurt de Tweede Kamer nog vóór eind maart een brief over markttransparantie in de binnenvaart. ‘Ze is niet enthousiast en schuift haar actie door tot na de verkiezingen. Ik begin zelf al met mijn initiatiefwet', reageerde CDA-Kamerlid Martijn van Helvert.

Het laatste algemeen overleg van de Tweede Kamer met minister Schultz van Haegen (I&L). Rechts de leden van de Kamercommissie (uiterst rechts Martijn van Helvert van het CDA), links de adviseurs van de minister. Voorzitter is vertrekkend PvdA-Tweede Kamerlid Lutz Jacobi. (Schermfoto DebatGemist)

Minister Schultz ziet ‘een hoop uitdagingen' voor binnenvaart

‘Van twee walletjes snoepen is niet transparant'

Door Dirk van der Meulen

In haar laatste ‘ao scheepvaart' (algemeen overleg) met de Vaste Kamercommissie Infrastructuur en Leefomgeving kreeg de minister donderdag 2 februari opnieuw veel vragen over de binnenvaart. Alle fracties vinden er tegenwoordig wel iets van en tegen het eind van hun zittingstermijn voelt het als jammer dat al die met lobby opgebouwde kennis en sympathie na de verkiezingen verloren gaat.

Waal drukker

Aandacht voor scheepvaart is nodig, vindt SP-Kamerlid Eric Smaling. ‘Binnenvaartschippers hebben moeite het hoofd boven water te houden, maar dat geldt ook voor steeds meer zeereders. En voor duurzaam vervoer blijkt er toch niet echt een markt te zijn. Heeft de overheid daar niet méér te bieden?', vroeg Smaling zich af. Hij wil het liefst: ‘De A15 stiller en de Waal drukker maken. Het vergt omdenken, om vervoer over water voor het bedrijfsleven aantrekkelijker te maken. Als de minister hier werk van maakt in de tijd die haar nog rest, zou dat een mooi eindschot kunnen zijn.'

Smaling vroeg de minister ook naar haar mening over een veilingsysteem (Agora) voor de spotmarkt in de binnenvaart. Hij pleitte ervoor het gebrek aan transparantie tussen schippers en bevrachters op te helderen.

Transparantie

Net als Smaling wil ook CDA-Kamerlid Van Helvert dóór, ook met binnenvaart. En transparantie in de markt is een zaak die wat hem betreft niet kan wachten tot na de verkiezingen. Van Helvert: ‘De transparantie in de binnenvaart is onduidelijk. De bevrachters in de middenpositie kúnnen in de mogelijkheid zijn om van twee walletjes te snoepen. Aan de ene kant bij de verladers flink incasseren en dan ook nog eens de schippers vragen om commissie. Dat is niet transparant.'

'In de huizensector is het gewoon wettelijk vastgelegd: een makelaar is in dienst van de koper óf van de verkoper. Zo ook bij het verzekeringswezen, daar kan de tussenpersoon niet van allebei snoepen. Wij willen dat de minister in de binnenvaart wettelijk gaat regelen dat er transparantie is. Hoe gaat de minister dat doen? Als ze zegt: dat ga ik niet meer oppakken, dan komt het CDA zelf met een initiatiefvoorstel', kondigde hij al tijdens het overleg aan.

Even los

Voor PvdA-Kamerlid Lutz Jacobi was het de laatste keer in de commissie I&L, zij komt na de verkiezingen niet terug in de Kamer. ‘Ik ga dus echt even los', kondigde ze aan. ‘Maar dat doe ik altijd wel...' Jacobi pleitte, naar aanleiding van de eerdere ‘ronde tafel' met de scheepvaart, voor een minister van Logistiek. ‘Maritiem mag wat mij betreft ook, maar er moet echt iets gebeuren voor de beste logistieke oplossingen in ons land. We kunnen dat stukken beter, goedkoper en ook groener doen.'

Meer vervoer over water kan volgens Jacobi niet de enige oplossing zijn, ook al weet ze dat binnenvaart goed is voor de luchtkwaliteit: ‘Per ton vervoer is de uitstoot van de binnenvaart substantieel lager is dan via de weg. We zéggen het steeds, maar laten we het dan ook een keer dóen. Schippers zien het nog te weinig en verdienen hun investeringen niet terug. En waarom gaan we zelf niet varen met duwbakjes zoals in België? Waarom moeten de schippers bij ons onder de kostprijs hun werk doen? Ze verdienen het dat we ze meenemen naar meer vervoer van de weg halen, beter bevrachten en markttransparantie. Dat hoort allemaal bij elkaar. Het kan niet zo zijn dat de kleinere binnenvaart zo meteen verdwijnt en onze buren er geld bij krijgen. Dat gaat niet goed, dus wat gaat de minister doen voor de binnenvaart?'

Hoop uitdagingen

De binnenvaart stimuleren ten koste van de weg is niet waar de minister aan denkt, zei ze in haar reactie. ‘Ik wil niet zeggen dat één sector beter is dan een andere, want voordat je het weet draait zich dat om', aldus minister Schultz. ‘Het gaat erom dat je iedereen prikkelt om het beste te leveren.'

Intussen heeft de binnenvaartsector ook volgens minister Schultz ‘nog een hoop uitdagingen liggen'. De transparantie in de prijsvorming is er één van. De minister heeft daar in 2013, op aandringen van de Tweede Kamer, onderzoek naar laten doen door Panteia, ook in een aantal vergelijkbare sectoren. ‘De conclusie was: wil je dit oplossen dan moet je streven naar schaalvergroting en samenwerking', aldus Schultz. ‘Dat vraagt natuurlijk wel om een cultuuromslag bij bedrijven.' Ze verwees naar platformen om vervoerders en verladers aan elkaar te koppelen, zoals Bargelink. ‘Uitbouw van deze marktinitiatieven zou wat mij betreft de transparantie verder kunnen verbeteren.'

Over het veilingsysteem Agora was de minister duidelijk: ‘Ik zie geen basis om dat te ondersteunen. Als het op vrijwillige basis functioneert is er geen enkele belemmering om het in de markt te zetten, maar verplichting tot deelname past wat mij betreft niet in de marktwerking.'

De minister zei ook geen mogelijkheid te zien tot het wettelijk regelen van de positie van bevrachters. ‘Ik weet niet wat u nog ziet wat ik niet zie...?'

CDA'er Van Helvert bleef vragen waarom het niet kan in de binnenvaart als het in de huizenmarkt wel kan. ‘Als ook de ACM zegt dat de markt in de binnenvaart hartstikke scheef zit, dat eerlijke marktregulering ontbreekt, maar wel kán...'

De minister stelde voor eind maart een brief te sturen naar de Kamer. ‘Ik zorg dat u inhoudelijk goed wordt gebriefd.'

Te laat, vond Van Helvert. ‘Ik heb een beetje haast. Ik stel voor dat de minister gewoon begint en doet ze dat niet dan beginnen we als Kamer gewoon zelf.'