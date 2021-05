Schuttevaer Premium Op zoek naar subsidie voor noodzakelijke vergroening binnenvaart Facebook

ROTTERDAM 04 mei 2021, 07:00

De binnenvaart moet vergroenen, maar de meeste particuliere binnenvaartondernemers kunnen dat niet helemaal uit eigen middelen financieren. Er zijn subsidiemogelijkheden, maar menig schipper denkt nooit ergens voor in aanmerking te komen en zegt vast te lopen in bureaucratie. Het overzicht van alle regelingen op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) lijkt illustratief: particuliere binnenvaartondernemers komen er niet letterlijk in voor.