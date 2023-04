Gelderse veren: ‘Te veel druk op gebruikers en oevergemeenten’

PROVINCIE MOET REGIEROL VOEREN

Bijdragen aan de instandhouding van de Gelderse veren dient een maatschappelijk belang, concludeert VNG Gelderland in haar rapport ‘Perspectief voor de veren’. De Veerpontencoalitie wil nu, in reactie op het rapport, verdergaan. ‘De provincie heeft een duidelijke verantwoordelijkheid die tot uiting moet komen in een actieve regierol die partijen bij elkaar brengt en houdt. En die op basis van het door de VNG geopperde ‘knoppenmodel’ een structurele oplossing voor de veerpontenproblematiek garandeert’, aldus Peter Leonhart, ANWB.