Fietsveerpont Grietman gaat onder de hamer

Met een historie als pont in Zaandam en later als fietsveerpont bij de Hooidammen-Veenhoop, is de Grietman volgens het veilinghuis een karakteristiek vaartuig met tijdloze allure. Het vaartuig, een zogenoemde Akerboom-veerpont uit 1956, is 10 meter lang, 4 meter breed, bij een diepgang van 1,30 meter en een kruiphoogte van 3 meter. Voor de voortstuwing staat een Hatz 3L41C dieselmotor van 50 pk in de machinekamer. De pont is verder uitgerust van een dubbel roer en joystick-besturing. De laatste onderhoudsbeurt was in 2023.

De veerpont is te bezichtigen op de kijkdag op zaterdag 24 februari 2024, van 10:00 tot 12:00 uur in Drachten. Aanmelden voor de kijkdag is verplicht via de website van Bootveiling.com.

