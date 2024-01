Autoveer Maassluis Rozenburg keert terug, maar voor hoe lang is de vraag

De autoveerpont tussen Maassluis en Rozenburg keert over enkele weken na 1,5 jaar afwezigheid terug in de vaart, maar de vraag is voor hoe lang. De Zuid-Hollandse gedeputeerde Frederik Zevenbergen (verkeer en vervoer) denkt dat het autoveer wellicht overbodig wordt als enkele kilometers verderop langs het water de Blankenburgverbinding open gaat. Die snelweg ten westen van Rotterdam loopt onder Het Scheur door en verbindt de A20 bij Vlaardingen met de A15 bij Rozenburg.

‘Wij Nederlanders zijn een ontzettend technisch volkje, dat zie je wel aan de manier waarop we deze tunnel aanleggen. Maar we zijn ook een volk van rekenmeesters’, zei Zevenbergen tijdens een commissievergadering, waarin de voor de regio belangrijke veerdienst werd besproken. ‘Als de tunnel sneller en goedkoper blijkt, geef ik je op een briefje dat meer automobilisten de tunnel zullen gebruiken dan het veer. Hoeveel dat er zijn, dat durf ik niet te zeggen. Dat moet blijken.’

De VVD-gedeputeerde beloofde de Statenleden een half jaar na de opening van de Blankenburgverbinding, die nu gepland staat voor het einde van dit jaar, te voorzien van cijfers over het gebruik van het autoveer.

Al sinds oktober 2022 is de veerdienst tussen Maassluis en Rozenburg niet toegankelijk voor auto’s. Kort na elkaar vielen de twee boten die hiervoor werden gebruikt als gevolg van technische problemen uit. Auto’s moeten sindsdien omrijden via de Beneluxtunnel, met aanzienlijk meer reistijd tot gevolg. Fietsers en voetgangers konden wel met een andere pont oversteken.

Vorig jaar ging de exploitant van de ov-dienst, AquaSwets, failliet. Zuid-Holland besloot daarna om voor 1 miljoen euro één van de kapotte autoveren te kopen en te laten repareren. Het is de bedoeling dat die pont in maart weer gaat varen.

Exploitatieovereenkomst

Enkele partijen in de Staten vrezen echter dat dit bijna 60 jaar oude schip regelmatig met technische problemen aan de kant ligt. Ze willen dat de provincie een nieuwe autoveerpont bestelt. ‘We gaan straks weer voor miljoenen het schip in als de huidige veerpont weer extra onderhoud nodig blijkt te hebben’, zei Lies van Aelst van SP.

Volgende week neemt Provinciale Staten een besluit over de nieuwe exploitatieovereenkomst, die maximaal tot de zomer van 2027 loopt.