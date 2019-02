Schuttevaer Premium Tsjechische schipper niet verantwoordelijk voor slecht gemarkeerde rode diesel Facebook

De rechtbank in Rotterdam heeft een Tsjechische schipper vrijgesproken van een verdenking dat hij illegale gasolie gebunkerd had. Bij controle was gebleken dat de gasolie aan boord van zijn schip een te lage concentratie Solvent Yellow 124 bevatte.

Leveranciers moeten deze stof naast rode kleurstof als 'marker' toevoegen aan rode diesel. Het gehalte moet tussen de 6 en 9 gram per 1000 liter zijn. Doel daarvan is te voorkomen dat de accijnsvrije gasolie later toch in bijvoorbeeld een auto, vrachtwagen of landbouwwerktuig wordt gebruikt.

Solvent Yellow 124 , ook wel 'euromarker' genoemd, blijft namelijk langere tijd traceerbaar, ook na meerdere keren tanken met blanke diesel. Door het nemen van een monster kunnen de controlerende instanties over langere tijd bepalen of er onterecht accijnsvrije diesel is getankt.





Aan accijns onttrokken

De officier van justitie voerde aan dat de gasolie in de bunkertanks van het binnenvaartschip aan de accijns zou zijn onttrokken omdat het gehalte Solvent Yellow 124 lager was dan voorgeschreven. De rechtbank was het daar niet mee eens. Die vond dat de schipper geen invloed heeft op de samenstelling van de gebunkerde gasolie. Citaat uit de uitspraak: 'Gebleken is dat gasolie bij Nederlandse bunkerstations niet in alle gevallen voldoende kleurstof bevat. Over de samenstelling van gasolie bij Belgische bunkerstations is geen informatie voorhanden.'





De rechters gaan er daarom vanuit dat de schipper legaal gebunkerd heeft. Hij kon dat ook aantonen met bonnen van de bunkerstations. Daarop volgde algehele vrijspraak. Het gerechtelijk apparaat heeft de schipper wel even beziggehouden. De eerste keer dat hij voor de rechter moest verschijnen was op 30 januari vorig jaar. Daarna volgden er nog twee zittingen. ( BO