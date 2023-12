Historische Vereniging Werkendam presenteert dag vol binnenvaart

De Historische Vereniging Werkendam en De Werken houden vrijdag 29 december een dag over de Nederlandse en Werkendamse Binnenvaart. De dag bestaat uit een dag- en avondprogramma en wordt gehouden in het verenigingsgebouw van Muziekvereniging Irene aan de Graaf van Hornelaan.

Het dagprogramma is van 10:00-16:00 uur. De Historische Vereniging is aanwezig met een deel van het archief van Thomas Westerhout, waaronder fotoboeken. Ook is het scheepsmodel van het motorschip Adriana te zien, het schip van Westerhout.

De Werkendamse schippersfamilie Kornet toont scheepsmodellen van de eigen vloot. Dat deze modellen te zien zijn is bijzonder; ze zijn verdeeld over de hele familie en sommige zijn heel oud. Op de expositiewand is ook de geschiedenis te zien van de Werkendamse Schuttevaer-afdeling tussen 1905 en 2005. Ook zijn de gehele dag PowerPoint-presentaties te zien, van onder andere ‘drie generaties Dirk Christiaan Hovestadt’.

Modelbouwgroep Devel uit Zwijndrecht presenteert scheepsmodellen van 1900 tot heden. De leden van deze modelbouwgroep nemen modelbouwkranen mee, waarmee de modelbouwschepen worden geladen en gelost. Heel aantrekkelijk voor kinderen om te zien hoe dat laden en lossen in z’n werk gaat. Ook zijn er modellen van moderne binnenvaartschepen te zien die door Werkendamse schippers zijn gebouwd. Vereniging De Binnenvaart uit Dordrecht is aanwezig met een stand met diverse scheepsmodellen, veel andere materialen en verschillende films.

Filmavond

’s Avonds worden twee films gedraaid, namelijk ‘Varen door Rusland’ en ‘De Nederlandse Rijnvaart’. Beide zijn beschikbaar gesteld door Vereniging De Binnenvaart. De inloop is vanaf 19:30 uur, om 20:00 uur begint de eerste film. Na een korte pauze wordt de tweede vertoond. Na afloop is er gelegenheid om nog wat na te praten met een drankje.