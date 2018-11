Schuttevaer Premium Zwaantje voor kleuters Facebook

Twitter

Email WERKENDAM 22 november 2018, 16:00

Leidsters Arina van der Spek (links) en Rulinde Blankenstijn hebben tot nu toe vier kleuters ontvangen in de nieuwe LOVK-locatie 't Zwaantje in internaat De Merwede in Werkendam.