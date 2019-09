Schuttevaer Premium CBOB: ‘Luis in de pels van BLN’ Facebook

Zwijndrecht 18 september 2019, 13:58

In een tijd van grote onrust en grimmige stakingen ontstond een eeuw geleden een christelijke schippersbond. Een christen staakt niet, vond men. Honderd jaar later houdt de Christelijke Bond voor Ondernemers in de Binnenvaart (CBOB) hier nog altijd aan vast. Op het punt van zondagsrust constateert voorzitter Jan van Belzen een langzame verschuiving. ‘We zijn een heel brede bond.’