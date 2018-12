Schuttevaer Premium Heerema vangt twee keer bot met aanvraag investeringsaftrek Sleipnir (video) Facebook

De Heerema Groep heeft tot twee keer toe bot gevangen bij de aanvraag van een energie-investeringsaftrek voor het nieuwe megakraanschip Sleipnir. De aftrek via de EIA-regeling was aangevraagd voor het onderwaterschip van de Sleipnir. Een en ander blijkt uit een uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven die onlangs is gepubliceerd. Eerder had het ministerie van Economische Zaken de aanvraag afgewezen, maar Heerema was in beroep gegaan.

1 / 1 Artists impression van het in aanbouw zijnde kraanschip Sleipnir. (Illustratie HMC) Artists impression van het in aanbouw zijnde kraanschip Sleipnir. (Illustratie HMC)

Het halfafzinkbare varende kraanplatform wordt op dit moment in het Verre Oosten gebouwd. Eenmaal voltooid is het het grootste in zijn soort met een afmeting van 220 x 102 meter en twee megakranen die samen een maximaal hefvermogen opleveren van 20-duizend ton.





Rompen

Heerema had een aanvraag voor een EIA-investeringsaftrek gedaan voor de rompen van de Sleipnir waarop het gedeeltelijk afzinkbare kraanschip drijft als het vaart. In de aanvraag ging het om de 'energie efficiënte floater en voortstuwing NSCV (New Semi-submersible Crane Vessel).’





De rompen bestaan volgens de gegevens uit 'afzinkbare drijflichamen (pontons) die in de waterlijn gepositioneerd worden tijdens het varen. Hierop staan kolommen die een dek ondersteunen waarop onder andere de kranen staan. De pontons zorgen ervoor dat het schip met relatief weinig energie door het water beweegt.'





Het ontwerp van de pontons van de Sleipnir was er volgens Heerema op gericht de prestaties van het schip met name tijdens het varen te verbeteren ten opzichte van bestaande kraanschepen en het energieverbruik van de motoren te verminderen. In 2015 diende het bedrijf een aanvraag in onder EIA-code 420000 op de zogenaamde Energielijst 2015 voor 'technische voorzieningen voor energiebesparing bij nieuwe processen.' Heerema gaf aan dat het om een investering van 50 miljoen euro ging.





Afwijzing

Het ministerie wees de aanvraag af. Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) droeg het gestroomlijnde en energiezuinige onderwaterschip weliswaar bij aan brandstofbesparing tijdens het varen, maar was dit niet deel van het productieproces van het kraanschip. Daarom viel de investering niet onder de genoemde EIA-code 420000 waaronder het was aangevraagd, vond de Rijksdienst.





Dat er tijdens het varen continu zo’n driehonderd mensen aan boord voorbereidende werkzaamheden verrichten voor het installeren of afbouwen van installaties, zoals Heerema aanvoerde, maakt dat niet anders, vindt het college.





Buiten de boot

De Rijksdienst had bij het beoordelen van de aanvraag vervolgens ook nog gekeken of de investeringsaftrek misschien onder de EIA- code 440000 (technische voorzieningen voor energiebesparing bij nieuwe transportmiddelen) zou kunnen vallen. Maar de drijfpontons vielen ook hier buiten de boot omdat categorie 440000 alleen van toepassing is voor wegvoertuigen, binnenvaartschepen en treinen. 'Er wordt daarom niet voldaan aan de definitie van een transportmiddel in de regeling. De investering komt daarom niet in aanmerking voor EIA', was het oordeel.





Gelijkheidsbeginsel

Heerema deed tot slot nog een beroep op het gelijkheidsbeginsel. Want volgens het bedrijf had het ministerie een aanvraag voor EIA-aftrek door de eigenaar van een vissersschip, de Immanuël , wel goedgekeurd. In dat geval waren diverse energiebesparende maatregelen toegepast waaronder 'een slimme vormgeving van de romp waardoor de weerstand laag is’. Het ministerie voerde aan dat het varen met de Immanuël volgens haar wèl onderdeel is van het primaire werkproces, te weten het vangen van vis. Het college was het hier mee eens en wees daarom ook een beroep op het gelijkheidsbeginsel af.





