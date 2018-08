Als ik dit verhaal zo leest kosten deze 4 RHIB 's 250.000 per stuk. 2 boten voldoen aan de eisen dus dan blijft er 2 boten over van 250.000 per stuk die niet voldoen. Dat is dus geen heel miljoen, maar een half miljoen. En dan nog wat, welke boot plus inzittenden, kan met grote snelheid ( +/- 80 km/u ) met hoge en steile golven heel blijven? Je klettert dan van de ene golf in de andere. Dat gaan die mensen niet vol houden in die boot en vervolgens word er afgestopt. Kortom, die boten kan RWS gewoon gebruiken.