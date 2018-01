Vooral GTL wordt vaak genoemd als duurzame brandstof die snel kan worden ingezet, omdat daarvoor geen aanpassingen aan de motoren nodig zijn. Maar de meeste schippers vinden het prijsverschil tussen de reguliere gasolie en GTL nu nog te groot. Einde citaat. Leuk detail bij deze "duurzame" brandstof is dat de productie weer meer milieu belastend is. Daarbij komt dat je meer liters verbruikt t.o.v. diesel voor hetzelfde toerental. Dat is het leuke van een oude motor. Die liegt niet omdat de regulateurstang precies aangeeft hoeveel mm de brandstofpompen open staan onder dezelfde omstandigheden met diesel of GTL. En meer verbruik is weer ongunstig voor je CO2 footprint omdat dat over je verbruikte liters gaat. Ondanks bovenstaande blijf ik toch deze brandstof gebruiken omdat serieus minder roetvorming hebt, dus ook minder vervuiling in je motor. Vaar er nu dik twee jaar mee naar volle tevredenheid.