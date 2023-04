Als het werkt: Hellingbaan Montech

Vreemde constructie

Een van de meest vreemde constructies op het gebied van de binnenvaart werd in 2009 buiten dienst gesteld, maar is sindsdien gerestaureerd en een toeristische attractie geworden. Het is de hellingbaan in het Zuid-Franse Montech, een eindje boven Toulouse, die in 1974 in dienst werd genomen, maar na 35 jaar buiten werking werd gesteld. Niet omdat het niet functioneerde, maar omdat het vrachtvervoer over het Canal Latéral à la Garonne gestaag afnam.