1200 toeren-motor Mitsubishi wint aan populariteit

ALMERE 12 juni 2021, 09:00

‘We zien in de zeevaart een markt ontstaan voor motoren waarvan het toerental tussen highspeed en mediumspeed in ligt’, zegt general manager Morten Brix van Mitsubishi Turbocharger en Engine Europe (MTEE) in Almere. ‘In de baggerij lag de focus bijvoorbeeld op mediumspeed-motoren. Nu zien we die verschuiven naar highspeed-motoren met een relatief laag toerental, zoals de Mitsubishi S16R2-T2MPTAW van 1568 kW bij 1200 toeren.’