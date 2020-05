Schuttevaer Premium Komst van 5G brengt digitalisering scheepvaart in stroomversnelling Facebook

Oslo 09 mei 2020, 14:29

De digitale revolutie en de komst van 5G verandert de scheepvaart met grote sprongen, zowel op de wal als op het water. Zoals bij elke verandering werd de digitalisering in de scheepvaart aanvankelijk met scepsis ontvangen, maar vanwege de voordelen slaat dit steeds vaker om in enthousiasme. In Noorwegen is het bedrijf Super Radio AS al bezig met het testen van 5G voor het kleine autonome containerschip Yara Birkeland.