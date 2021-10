Coronacrisis deert megajachtbouw niet Facebook

ROTTERDAM 12 oktober 2021, 07:00

De jachtbouw was tijdens de Coronacrisis een van de weinige branches van de maakindustrie die stevig overeind bleef. De markt zelf ziet ook in de toekomst geen tekenen van verzwakking. We spreken scheepswerven die deel uitmaken van de Holland Yachting Group, brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology (NMT) en andere Nederlands jachtwerven.

‘Wij zagen tijdens de Coronacrisis in 2020, dat de klanten in eerste instantie afwachtend waren. Maar toen duidelijk werd dat een jacht bezitten ook betekent dat je je eigen persoonlijke coronabubbel hebt, draaide de markt om’, zegt sectormanager Arnold de Bruijn van NMT. ‘Die groei is inmiddels wel weer wat aan het afvlakken, maar daar heeft iedere sector last van.’

(Robin van den Bovenkamp)