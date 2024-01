Romp van zevende jacht in Martinique-lijn op transport naar afbouwwerf

Nederlandse scheepswerf Moonen Yachts heeft de romp van de Moonen 122 Martinique (345 gt) getransporteerd van Moonen’s cascobouwer Talsma Shipyards in Franeker naar de Moonen Yachts-afbouwwerf in Den Bosch. Het 37,4 meter lange jacht is momenteel te koop en staat gepland voor voltooiing in april 2025.

De Moonen 122 Martinique is het zevende schip in de Martinique-lijn. Het jacht biedt een trans-Atlantische actieradius van 4000 mijl. Haar waterverplaatsende romp is gemaakt van High Tensile Steel en maakt snelheden tot 17 knopen mogelijk. Het jacht staat momenteel te koop voor 25,5 miljoen euro.

‘Dit is de derde Martinique-romp die we hebben gebouwd met Talsma’, zegt Ian Vermoen, Project Manager bij Moonen Yachts. ‘We werken zeer nauw samen met hen en dat resulteert in zeer goed gebouwde rompen.’

De volgende stap zal het samenvoegen van de stalen romp en het aluminium bovenbouw zijn, voordat ze de afwerkingsloods ingaat.

Het schip heeft plek voor 12 gasten en 8 crewleden.

