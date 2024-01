Bemanning superjacht Alfa Nero heeft recht op miljoenen achterstallig loon

Dit meldt Quote. De 82 meter lange Alfa Nero lag in februari 2022 in de haven van Antigua en Barbuda, zonder eigenaar. Het schip mocht de haven niet verlaten, omdat werd onderzocht of de naar verluidt Russische eigenaar op een sanctielijst stond. Het zou gaan om de miljardair Andrey Guryev, maar hij ontkende dat de Alfa Nero van hem was.

Veiling schip

Het schip lag vervolgens een jaar in de haven. Dat alleen al leverde een onbetaalde rekening op van 28.000 dollar per week. De eilandstaat riep de eigenaar op zich binnen 10 dagen te melden. Gebeurde dit niet, dan zou het schip worden geveild.

Niet veel later ging de Alfa Nero inderdaad onder de hamer. De hoogste bieder was Eric Schmidt, voormalig CEO van Google. Hij kocht het jacht voor 61 miljoen euro, terwijl het zo’n 115 miljoen euro waard was.

Hierop meldde de dochter van Guryev zich als eigenaar en begon een rechtszaak tegen Schmidt, waarop hij zich terugtrok van de aankoop. Maanden later is nog steeds niet bekend of het schip naar de tweede hoogste bieder gaat, of dat er een nieuwe veiling komt.

Kapitein

Daar besloot kapitein Christopher Malcolm Lewis niet op te wachten en hij diende met zijn vakbond en namens zijn crew een claim in van ruim 2,2 miljoen euro in. Bemanningsleden die niet bij de vakbond waren aangesloten dienden nog een afzonderlijke claim van zo’n 440.000 euro in. Alles bij elkaar ruim 2,6 miljoen euro, waarvan de rechter oordeelde dat de bemanning daar inderdaad recht op heeft.

Refit Oceanco

De Alfa Nero werd in 2007 opgeleverd door de Nederlandse scheepswerf van Oceanco en keerde in 2021 terug naar Alblasserdam voor een refit.

Het zwembad op het achterdek kan worden gesloten, om een helikopterdek te vormen. De romp van het jacht is van staal, terwijl de bovenbouw is vervaardigd uit aluminium. Het exterieur is een ontwerp van Nuvolari Lenard, het interieur van Alberto Pinto. Het jacht bied accommodatie aan 12 gasten in zes suites.