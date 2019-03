Schuttevaer Premium Schepenlift Luyt gereanimeerd Facebook

Twitter

DEN OEVER 31 maart 2019, 22:45

Niet met twee dure bokken, zoals in 2013, maar met twee flinke pompen is het gelukt de deels gezonken schepenlift van Luyt weer geheel boven water te krijgen. Plan is om de droogzetinstallatie binnenkort weer in gebruik te nemen.