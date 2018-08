Schuttevaer Premium Noorse werf Vard bouwt elektrisch containerschip Facebook

Email PORSGRUNN (N) 18 augustus 2018, 10:00

In 2022 gaat de eerste autonoom varende coaster in de wereld varen. De elektrisch varende Yara Birkeland van de Noorse fabrikant van meststoffen Yara komt in 2020 al in de vaart en gaat vervolgens in stappen op weg naar volledig autonoom varen zonder bemanning. De Noorse scheepsbouwer Vard gaat het schip bouwen voor 26 miljoen euro.