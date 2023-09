Rivieren, Kanalen & Meren: Procyon vaart nu als Miami

Mutaties

De Spes Salutis (03021447) is nu de Leah van Kornet in Hardinxveld. Ze werd in 1965 gebouwd bij de Zaanlandse Scheepsbouw Maatschappij in Zaandijk. De afmetingen zijn: 55 x 7,26 x 2,52 meter (600 ton). Ze werd voorzien van 300 pk Bolnes en opgeleverd als Hendar aan Herweijer Transport in Den Haag. Voorts voer ze als Marinus-Jan (1988), eveneens in Den Haag, en Roelie van T. Lokken in Vianen (995). Intussen was de Bolnes verruild voor 550 pk Volvo en werd een kopschroef met 270 pk DAF geïnstalleerd.

Het casco van de tanker Hans Nico (023.18245) van schipper Westerhuis uit Zwartsluis werd gebouwd in het Poolse Gdansk. De Alblas in Hendrik Ido Ambacht verzorgde de afbouw. De afmetingen zijn: 110 x 11,40 x 3,69 meter (3170 ton). Ze werd opgeleverd met 1850 pk Stork voor de voortstuwing en een Verhaar kopschroef. Voorts voer ze bij Rederij Van der Sluijs in Geertruidenberg als Bernissestroom en later als Nesselande met thuishaven Rotterdam.

De Procyon (02330272) vaart sinds kort als Miami van Unibarge Shipping Swiss. Het casco werd gebouwd bij Giurgiu en Veka in Werkendam verzorgde de afbouw. De afmetingen zijn: 110 x 11,45 x 3,77 meter (3192 ton). Ze werd voorzien van een 1836 pk sterke Caterpillar voor de voortstuwing en een 510 pk Caterpillar achter de Verhaar Omega-Jet kopschroef.

De Milanko (2318779) vaart nu als Denera van Denera Shipping in Millingen aan de Rijn. Ze werd gebouwd in 1970 in Rheinbrohl als Baldeggersee voor Reederei Zürich in Bazel. De afmetingen zijn: 84,09 x 9,58 x 2,80 meter (1815 ton). Het schip werd opgeleverd met een 1000 pk Deutz voor de voortstuwing, die later plaatsmaakte voor 1014 pk Caterpillar. Voorts werd ze uitgerust met een Van Tiem kopschroef. Daarna voer ze als Ventjager van Buijks in Raamsdonksveer (1988) en van Schokkerbroek in Maasbracht (1989), als Vectorius van Joosse in Drachten (1993) en Maria Helena van Maria Helena CV in Capelle a/d IJssel (1998). In 2020 verhuisde ze naar België, kreeg Oupeye als thuishaven en werd Milanko gedoopt.

De Hamaritha (232394) van Bernouw-Verheij in Nederhemert is nu de Eendracht van schipper Hoeksma in Zwolle. Ze werd gebouwd bij Scheepswerf Grave. De afmetingen zijn: 88,18 x 9,53 x 2,70 meter (1599 ton). Ze kwam in de vaart als Thadora van schipper Buurman in Millingen. Voor de voortstuwing werd een Deutz van 940 pk geplaatst die later plaatsmaakte voor 1278 pk Mitsubishi. De Veth kopschroef kreeg een 260 pk Scania. Voorts voer ze als Aragon van M. Rottiers in Gent (1991) en Tolerant van Lijnenga-De Graaf in Groningen (1997).