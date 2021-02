Schuttevaer Premium Creatievelingen van KENC uit Twente helpen windsector vooruit Facebook

OLDENZAAL 13 februari 2021, 15:00

Mondiale marktleiders op het gebied van offshore-energie hebben regelmatig contact met ingenieursbureau KENC Engineering in Oldenzaal. Dan gaat het om bedrijven als Boskalis, Van Oord, Jumbo en Heerema die er de vraag neerleggen of de mensen van directeur-eigenaar Eric Buining een heel speciale tool voor het storten van stenen, het leggen van kabels of het boren van gaten voor de fundering van windturbines willen uitdenken en ontwikkelen.