Maritime Industry gaat Next level Facebook

Twitter

Email GORINCHEM 14 februari 2020, 08:26

‘Transformatie in de binnenvaart’ is het thema op Maritime Industry. Het roer gaat letterlijk om op 12, 13 en 14 mei in Gorinchem. De beurs speelt in op de nieuwe wetgeving en milieueisen die de komende jaren van kracht worden in de binnenvaart.

1 / 1 Na de verbouwing is volgens de beursorganisatie de eerste etage van de Evenementenhal in Gorinchem een stuk aantrekkelijker geworden. Het nieuwe Next level wordt nu gezien als een gelijkwaardige beursvloer. (Foto Easyfairs) Na de verbouwing is volgens de beursorganisatie de eerste etage van de Evenementenhal in Gorinchem een stuk aantrekkelijker geworden. Het nieuwe Next level wordt nu gezien als een gelijkwaardige beursvloer. (Foto Easyfairs)

Tijdens de komende editie van Maritime Industry is alles wat met de toekomst van de binnenvaart te maken heeft zowel op de begane grond, als op de compleet vernieuwde eerste etage ‘Next level’, te vinden. ‘Bij de vorige edities was de begane grond het centrale punt van de beurs’, vertelt Malou Weststrate als marketing coördinator. ‘Maar bij ons is het roer ook om.’

Toekomst gericht

‘Na de verbouwing is gebleken dat Next level voor bestaande en nieuwe exposanten een stuk aantrekkelijker is geworden en nu ook wordt gezien als gelijkwaardige beursvloer. Op Next level zijn tijdens de beurs alle nieuwe technieken voor de binnenvaart te vinden. We hebben inmiddels al bijzondere namen van standhouders voor de verdieping, zoals de Maritieme Academie Harlingen, Smash en Sendo Shipping. Het is kortom een op de toekomst gerichte verdieping.’

Overigens is de bovenverdieping niet alleen inhoudelijk aangepakt, ook is er volgens Weststrate met een echt foodcourt sprake van ‘een uitzonderlijke horeca-ervaring’ voor de bezoeker. ‘Verder hebben we nu ook een vaste roltrap centraal in de hal zodat de bezoekers nog makkelijker naar boven kunnen om de standhouders daar te bezoeken.’

Groen paviljoen

Om alles op het gebied van de toekomst van de binnenvaart goed te kunnen laten zien, is op de bovenverdieping het ‘Groene paviljoen’ ingericht. Daar wordt alles gepresenteerd wat te maken heeft met verduurzaming en veiligheid van de binnenvaart. ‘Bij Smash kunnen bezoekers bijvoorbeeld alles leren over smart shipping en krijgen ze de laatste stand van zaken op dit gebied’, vertelt Weststrate. ‘Sendo Shipping is een andere prachtige partij die aan het innoveren is en met hun laatste schip de titel Schip van het jaar heeft gekregen. De Maritieme Academie laat nieuwe technieken zien, zoals de solarboot.’

In het groene paviljoen staat ook het Kennistheater. Hier behandelen experts alle actualiteiten op het gebied van onder meer digitalisering, modal shift en de nieuwe Stage V eisen die worden gesteld aan motoren.

Smartbadge

Een andere noviteit voor zowel de standhouder als de bezoekers van Maritime Industry, is dit jaar de zogenoemde smart badge die iedereen krijgt. Deze badge maakt het contact tussen de standhouder en de bezoeker eenvoudiger. Door de badge op een stand te laten scannen, krijgt de bezoeker alle informatie van de standhouder via email toegestuurd. Het uitwisselen van visitekaartjes en pen en papier zijn dus niet langer nodig. De informatie die de bezoeker gemaild krijgt, heeft de standhouder ingevuld op zijn eigen bedrijfspagina op de website van Maritime Industry.

Bijna uitverkocht

Inmiddels is Maritime Industry voor zo’n 95% verkocht en de aanvragen van standhouders stromen nog steeds binnen. Voor de beurs hebben zich nu 350 exposanten aangemeld, dat is exclusief de 120 mede-exposanten die bij een andere exposant in een stand staan. Volgens Weststrate staan er dit jaar ook veel nieuwe standhouders.

Maritime Industry is op 12, 13 en 14 mei 2020 te bezoeken van 13 uur tot 21 uur. De beurs wordt gehouden in de Evenementenhal Gorinchem, Franklinweg 2, 4207 HZ Gorinchem. Voor meer informatie over de beurs kunt u contact opnemen met Malou Weststrate, tel.: 0183-680 684 of email: Malou.Weststrate@easyfairs.com. (EvH)

Weekblad Schuttevaer komt in de week voor de beurs met een speciale beursbijlage. Voor mogelijkheden tot adverteren en het plaatsen van product-/standinformatie kunt u contact opnemen met de accountmanagers Schuttevaer.