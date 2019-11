De Waal toont vertrouwde producten op Europort Facebook

De Werkendamse specialist in manoeuvreer- en voortstuwingstechnologie, De Waal, toont op Europort 2019 haar vertrouwde producten in stand 1422 van Stichting Maritime Equipment (SME).

1 / 1 Een van de bekendste producten van De Waal is misschien wel het Easyflow® roersysteem. (Foto De Waal) Een van de bekendste producten van De Waal is misschien wel het Easyflow® roersysteem. (Foto De Waal)

De SME-stand is te vinden in de populaire Hal 1, waar medewerkers graag meer vertellen over onder andere het innovatieve Easyflow roer, een QF Powerpack of een schroefasinstallatie. Ook voor grote zeevaartroeren, met een roeroppervlak van zo’n 20 vierkante meter, kan men bij De Waal terecht.

Europort in Ahoy Rotterdam is dé beurs voor de internationale maritieme industrie en natuurlijk mag De Waal hier niet ontbreken. Het bedrijf heeft naam gemaakt in de binnenvaart en ook in de wereld van offshore, visserij en superjachtbouw is het een bekende en gewaardeerde naam.

Een van de bekendste producten van De Waal is misschien wel het Easyflow® roersysteem. Een glimmend exemplaar draait rond op de stand. Dit duurzame roersysteem is, behalve voor nieuwbouw, ook uitermate geschikt voor ombouw. De lijst met schepen die kiezen voor een dergelijke ombouw blijft maar groeien en regelmatig wordt dit gecombineerd met een Stuwa® stuurmachine en de Green Award gecertificeerde schroefasdichtingen.

Schroefasinstallatie

Een schaalmodel van een opengewerkte schroefasinstallatie geeft op de stand meer inzicht in de mogelijkheden. De gehele schroefasinstallatie, compleet met seals en de unieke hydraulische schroefasmoer, is een fraai uitziende installatie. De schroefas komt niet in contact met water, waardoor er geen corrosie kan optreden.