Schuttevaer Premium [OPINIE] Geen zicht op verbod varend ontgassen binnentankvaart Facebook

Twitter

Email ZWIJNDRECHT 21 december 2020, 15:00

Er is geen zicht op een verbod op varend ontgassen, zolang niet alle landen het gewijzigde CDNI-verdrag hebben ondertekend. Dit verdrag, vastgesteld door de CCR in Straatsburg, regelt de inzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en Binnenvaart. De wijziging regelt hierin nu ook dat de verlader na lossing voor een ontgaste ladingtank dient te zorgen, indien het schip geladen is geweest met producten die in aanhangsel IIIA in de tabellen I, II en III van het CDNI zijn genoemd.

1 / 1 De tankvaart is een hoogtechnologische transportsector die milieu en veiligheid hoog in het vaandel heeft. (Foto BLN-Schuttevaer) De tankvaart is een hoogtechnologische transportsector die milieu en veiligheid hoog in het vaandel heeft. (Foto BLN-Schuttevaer)